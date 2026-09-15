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15.09.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag stärker

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 3,5 Prozent.

AMD
416.63 CHF 5.19%
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Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,5 Prozent auf 510,77 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'586 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 513,64 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 502,25 USD. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 994'963 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 584,70 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 14,47 Prozent wieder erreichen. Am 19.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 149,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 240,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 04.08.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 11.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,63 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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