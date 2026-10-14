AMD Aktie 903491 / US0079031078
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14.10.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Bären lasten am Abend auf AMD (Advanced Micro Devices)
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,7 Prozent auf 570,97 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,7 Prozent auf 570,97 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'705 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 567,01 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 589,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'532'031 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 658,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2026 Kursverluste bis auf 188,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 67,03 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.08.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11.54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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