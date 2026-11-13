AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagabend im Keller

Um 20:26 Uhr ging es für die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 9,1 Prozent auf 532,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'554 Punkten steht. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 520,01 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 566,80 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 6'142'063 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 658,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 23,76 Prozent zulegen. Am 04.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 188,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 64,62 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,46 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,75 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,68 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.38 Mrd. USD im Vergleich zu 9.25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 8,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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