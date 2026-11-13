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13.11.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Bärenmodus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 9,4 Prozent auf 530,56 USD nach.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 9,4 Prozent auf 530,56 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'506 Punkten steht. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 529,82 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 566,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'376'285 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 markierte das Papier bei 658,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 04.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 188,24 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,75 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.38 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
AMD (Advanced Micro Devices) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 02.02.2027 präsentieren.
In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2026 8,05 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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