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13.10.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag tiefer

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 591,29 USD.

AMD
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Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 591,29 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'803 Punkten liegt. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 570,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 578,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 846'370 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 658,52 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,37 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 68,16 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 04.08.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der AMD (Advanced Micro Devices) -Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 02.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,64 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.356 17.09.2027 160236333
Long 98.8479 18.12.2026 160421034
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 6.9611 13.37 160070669
Long 10.8624 7.97 160187284
Long 22.9879 2.98 160421133
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.9124 8.72 161815020
Short 9.8848 4.51 161815019
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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