AMD Aktie 903491 / US0079031078
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13.08.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag im Plus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 493,79 USD zu.
Um 16:28 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 493,79 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'813 Punkten steht. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 496,37 USD an. Bei 482,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 929'891 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 584,70 USD. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 15,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,24 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Am 04.08.2026 hat AMD (Advanced Micro Devices) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.54 Mrd. USD im Vergleich zu 7.69 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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