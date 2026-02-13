AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Freitagabend vor

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 208,27 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 6'870 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 210,03 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 204,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 4'022'183 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 267,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 28,22 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 76,49 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 63,27 Prozent würde die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.02.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,92 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,29 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 10.27 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 7.66 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 05.05.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 6,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

