AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend auf Höhenflug

Um 20:26 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 581,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'609 Punkten tendiert. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 594,00 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 569,50 USD. Zuletzt wechselten 7'432'957 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei 658,52 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 13,32 Prozent wieder erreichen. Am 04.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 188,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 67,61 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,75 USD je Aktie in den Büchern gestanden. AMD (Advanced Micro Devices) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.38 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 44,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,04 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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