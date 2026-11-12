AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) reagiert am Nachmittag positiv

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 558,00 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'591 Punkten steht. In der Spitze gewann die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 578,72 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 569,50 USD. Bisher wurden heute 4'043'452 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 658,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 15,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 04.03.2026 auf bis zu 188,24 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 196,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.11.2026 legte AMD (Advanced Micro Devices) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,75 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 13.38 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 44,68 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 02.02.2027 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 8,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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