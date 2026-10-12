Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’864 0.6%  SPI 19’652 0.6%  Dow 51’820 0.3%  DAX 25’278 0.8%  Euro 0.9313 0.2%  EStoxx50 6’201 0.5%  Gold 4’168 -0.6%  Bitcoin 68’679 -1.1%  Dollar 0.8349 0.5%  Öl 106.5 1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Preise von Gold, Öl, Erdgas und Silber am Montagabend
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
AEVIS-Aktie im Fokus: Swiss Medical Network bindet Benu-Apotheken ein
Boykott in China belastet LVMH-Geschäft: Aktie verliert
Suche...
ETF Sparplan

AMD Aktie 903491 / US0079031078

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.10.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend Verlust reich

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend Verlust reich

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,9 Prozent auf 590,34 USD abwärts.

AMD
489.90 CHF -4.16%
Kaufen Verkaufen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 590,34 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'800 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 586,55 USD. Bei 600,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'746'824 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (658,52 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 11,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Mit Abgaben von 68,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,54 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11.54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,64 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren abgeworfen

TSMC im Gespräch mit Musk: Intel-Aktie verliert, Risiken für Investoren steigen

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.6028 17.06.2027 159785196
Long 11.9905 19.03.2027 156468406
Long 81.9349 18.12.2026 160421034
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.1838 12.72 160070669
Long 9.189 7.29 160187284
Long 24.5805 3.24 160421132
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6434 11.75 160723219
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -17.50 149415741
Long 10 -7.18 158687667
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Bildquelle: Fabio Alcini 7 / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
14.09.26 AMD Outperform Bernstein Research
06.08.26 AMD Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
05.08.26 AMD Buy UBS AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

19:46 Logo WHS Nasdaq-Rekorde wackeln – jetzt entscheiden Inflation und KI-Zahlen!
17:10 Drohnen, Cyberabwehr, KI: Europas Rüstungsboom wird technologisch
14:45 Der Rhein als unterschätztes Risiko für die europäische Industrie
09:28 SG-Marktüberblick: 12.10.2026
09:19 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Nur ein Pullback?
09.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - Produktdetails Basiswerte 23.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Lam Research, Oracle, Palantir Technologies
08.10.26 Julius Bär: 12.25% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (65%) auf Interroll Holding AG
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
02.10.26 Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’440.78 19.70 STB4NU
Short 14’726.14 13.93 STBYEU
Short 15’268.99 8.98 S1BKCU
SMI-Kurs: 13’863.69 12.10.2026 17:30:00
Long 13’310.24 19.98 SOB7MU
Long 13’011.44 13.93 SDFBZU
Long 12’461.14 8.98 SATBJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Vom Börsenstar zum Problemfall: Was ist bei der Novo Nordisk-Aktie los?
Idorsia-Aktie zieht an: Neue Erkenntnisse zu zugelassenem Blutdruckmittel
Roche-Aktie fester: Neuer Augenwirkstoff überzeugt in Studien
Rheinmetall-Aktie: Air-Defence-Chef geht wegen Erschöpfung
NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen
S&P 500 vor Absturz? Auf diese Sicherheits-Titel setzen Experten jetzt
Nestlé-Aktie unbeeindruckt: Grossinvestment von 2 Milliarden Dollar in Mexiko beschlossen
Volkswagen-Aktie dennoch höher: AUDI-Auslieferungen brechen ein - China wird für VW zum Problem
Ölpreise und Renditen belasten Börsen: SMI beendet Handel mit deutlichen Verlusten -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- US-Handel endet uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich tiefer

Top-Rankings

KW 41: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 41: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.