AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend Verlust reich

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 2,9 Prozent im Minus bei 590,34 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'800 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 586,55 USD. Bei 600,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'746'824 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (658,52 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 11,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Mit Abgaben von 68,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,54 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 11.54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 02.11.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,64 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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