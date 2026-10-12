AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Nachmittag südwärts

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 592,00 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'805 Punkten liegt. In der Spitze büsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 591,55 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 600,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 788'949 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 658,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 04.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 188,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 68,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50,11 Prozent auf 11.54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AMD (Advanced Micro Devices) möglicherweise am 02.11.2027 präsentieren.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

OpenAI bringt Chipwerte ins Wanken: Was den Aktien von Intel, Marvell, Micron & Co. jetzt droht

S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren abgeworfen

TSMC im Gespräch mit Musk: Intel-Aktie verliert, Risiken für Investoren steigen