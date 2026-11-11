AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochabend mit AMD (Advanced Micro Devices) ein

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 9,0 Prozent auf 561,50 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'625 Punkten tendiert. In der Spitze legte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 567,59 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 541,19 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'841'358 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 658,52 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 17,28 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 188,24 USD. Dieser Wert wurde am 04.03.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 198,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 03.11.2026 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,46 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,75 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 44,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9.25 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.38 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 02.02.2027 gerechnet.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,04 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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