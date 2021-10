AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert fester

Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1.5 Prozent auf 29.00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 4'391 Punkten steht.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3.04 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

AMD (AdvcancedMicroDevices) ist ein weltweiter Anbieter integrierter Schaltkreise für PCs und Computernetzwerke. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Herstellung von Mikroprozessoren, Flash-Speicher sowie von Schaltkreisen für Kommunikations- und Netzwerkanwendungen. Von AMD entwickelte Grafikkarten werden in Spielekonsolen ebenso verbaut wie in PCs. Der Unternehmensbereich für Computerprodukte, der für die Herstellung und für den Vertrieb von Mikroprozessoren zuständig ist, ist die Haupteinnahmequelle von AMD. Ein Produkt- und Entwicklungsfokus liegt im Bereich Cloud Computing sowie in virtualisierten Arbeitsumgebungen.

