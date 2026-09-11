AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,8 Prozent auf 512,46 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'671 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bisher bei 520,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 510,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'129'110 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 584,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,10 Prozent hinzugewinnen. Am 19.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 149,85 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 70,76 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 7,62 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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