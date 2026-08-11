AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Abend gestärkt

Um 20:26 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 471,00 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'727 Punkten notiert. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 474,89 USD. Bei 474,75 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'072'396 Stück gehandelt.

Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 584,70 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,14 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 149,24 USD fiel das Papier am 09.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 68,31 Prozent sinken.

AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.69 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,63 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer

AMD steigert Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal deutlich - Aktie dennoch unter Druck

Palantir zündet den Turbo: Chip-Aktien wie Intel, Arm, Marvell, D-Wave und Co. auf der Überholspur