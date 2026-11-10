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10.11.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Dienstagabend fester

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert sich am Dienstagabend fester

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 514,10 USD nach oben.

AMD
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Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 514,10 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'507 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 539,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 504,53 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'926'668 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 658,52 USD. 28,09 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 188,24 USD. Dieser Wert wurde am 04.03.2026 erreicht. Mit Abgaben von 63,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,46 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,75 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.38 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9.25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 02.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 8,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 94.7696 18.12.2026 160236328
Typ Hebel Verfall Valor
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Long 4.8739 13.63 162804707
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.716 14.80 161992590
Short 11.2227 9.01 161317267
Short 21.3232 4.93 161317266
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Long 13’493.05 8.95 SVBOKU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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