AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verteuert sich am Nachmittag kräftig

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,3 Prozent auf 535,55 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'521 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 538,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 504,53 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'472'266 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 658,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 22,96 Prozent Luft nach oben. Bei 188,24 USD fiel das Papier am 04.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 64,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 03.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. AMD (Advanced Micro Devices) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,46 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,75 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 13.38 Mrd. USD gegenüber 9.25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.02.2027 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 8,04 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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