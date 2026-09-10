AMD Aktie 903491 / US0079031078
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.09.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Abend tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 506,06 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 506,06 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'590 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 503,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 508,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'168'415 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 584,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 149,85 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,39 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.08.2026 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 11.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 7,62 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte eine AMD (Advanced Micro Devices) -Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
10.09.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Abend tiefer (finanzen.ch)
|
10.09.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Börse New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.ch)
|
08.09.26
|So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein (finanzen.net)
|
02.09.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.08.26
|Chip-Giganten im Check: Darum setzt die Börse vor dem Herbst eher auf AMD als auf Intel (finanzen.ch)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|AMD Buy
|UBS AG
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
AMD am 10.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.