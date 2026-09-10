AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Abend tiefer

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 506,06 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'590 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 503,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 508,04 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2'168'415 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 584,70 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 149,85 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,39 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.08.2026 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 11.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 7,62 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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