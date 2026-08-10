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10.08.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Kursverlusten

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 475,80 USD nach.

AMD
386.55 CHF -0.04%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 475,80 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'749 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 470,91 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 476,25 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2'722'881 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 584,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 22,89 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,24 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 218,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.54 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 7.69 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,61 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2316 18.12.2026 156738819
Long 59.2783 18.09.2026 157532640
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.2652 12.08 156740956
Long 11.676 4.54 159436588
Long 16.7525 1.85 158785980
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 6.6433 12.09 158687686
Short 11.3322 6.02 158786574
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