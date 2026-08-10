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10.08.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Nachmittag schwächer

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Nachmittag schwächer

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 482,00 USD abwärts.

AMD
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Um 16:28 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 482,00 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'765 Punkten liegt. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 470,91 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 476,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'477'313 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Am 01.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 584,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,24 USD am 09.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,04 Prozent.

Am 04.08.2026 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 11.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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