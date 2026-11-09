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09.11.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Abend kräftig

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt am Abend kräftig

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die AMD (Advanced Micro Devices) -Papiere zuletzt 13,1 Prozent.

AMD
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 13,1 Prozent auf 507,83 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'546 Punkten notiert. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie zog in der Spitze bis auf 509,60 USD an. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 473,85 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 5'799'548 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 658,52 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,67 Prozent. Am 04.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,24 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 169,78 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Am 03.11.2026 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD gegenüber 0,75 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 13.38 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 9.25 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 02.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 8,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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