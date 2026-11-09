AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit AMD (Advanced Micro Devices) ein

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,8 Prozent auf 488,37 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'516 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 489,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 473,85 USD. Bisher wurden heute 2'623'164 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 658,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 25,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 188,24 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 61,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,75 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 13.38 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.25 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.02.2027 erwartet.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,01 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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