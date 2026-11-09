|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit AMD (Advanced Micro Devices) ein
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 8,8 Prozent auf 488,37 USD zu.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,8 Prozent auf 488,37 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'516 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 489,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 473,85 USD. Bisher wurden heute 2'623'164 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 658,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 25,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 188,24 USD. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 61,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,75 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 13.38 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9.25 Mrd. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 02.02.2027 erwartet.
Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 8,01 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie
AMD liefert starke Zahlen und stellt weiteres Wachstum in Aussicht - Aktie höher
S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger an einem AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 5 Jahren verdient
Ausblick: AMD (Advanced Micro Devices) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|
16:29
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit AMD (Advanced Micro Devices) ein (finanzen.ch)
|
16:01
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Börse New York: S&P 500 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
06.11.26
|AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) steigt am Abend stark (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Pluszeichen in New York: So entwickelt sich der S&P 500 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX legt kräftig zu -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex deutlich ansteigt. Die US-Börsen legen zum Wochenstart kräftig zu. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.