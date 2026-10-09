AMD Aktie 903491 / US0079031078
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09.10.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 610,65 USD.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,6 Prozent auf 610,65 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'812 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 608,97 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 625,57 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'659'247 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 658,52 USD. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 7,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 188,24 USD ab. Mit Abgaben von 69,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.69 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 02.11.2027 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn in Höhe von 7,64 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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AMD am 09.10.2026
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