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09.10.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 613,96 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 613,96 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'794 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 611,03 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 625,57 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 771'794 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 658,52 USD. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 6,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 188,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 69,34 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,38 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent auf 11.54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AMD (Advanced Micro Devices) rechnen Experten am 02.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 7,64 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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