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09.09.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Mittwochabend vor

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Mittwochabend vor

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,5 Prozent auf 523,62 USD.

AMD
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Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 523,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'642 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 526,79 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 507,32 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'067'313 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 584,70 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,66 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.09.2025 bei 149,85 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 71,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 11.54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 7,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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