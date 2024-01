AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittag mit Kursabschlägen

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 145,38 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 4'763 Punkten liegt. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 80'321 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 151,05 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.12.2023). Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 3,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 65,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.01.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,83 Prozent.

AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,67 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5'800,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Umsatz von 5'565,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 30.01.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in Höhe von 2,66 USD im Jahr 2023 aus.

