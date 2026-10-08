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08.10.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagabend mit roter Tendenz

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagabend mit roter Tendenz

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 4,2 Prozent auf 618,54 USD.

AMD
527.02 CHF -0.86%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 618,54 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'761 Punkten steht. Im Tief verlor die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 613,94 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 639,38 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 2'599'012 Stück.

Bei einem Wert von 658,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2026). Mit einem Zuwachs von 6,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,38 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.69 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 03.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 02.11.2027.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,64 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 16.1235 1.26 160644187
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