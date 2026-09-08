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08.09.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagabend stark gefragt

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Dienstagabend stark gefragt

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 6,4 Prozent auf 508,15 USD.

AMD
410.09 CHF 4.64%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 6,4 Prozent auf 508,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'692 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 512,35 USD. Bei 488,11 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'797'336 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 584,70 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 13,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 149,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 70,63 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Das EPS lag bei 1,38 USD. Im letzten Jahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.54 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 7,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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