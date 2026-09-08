AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag fester

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,1 Prozent auf 492,57 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'680 Punkten tendiert. Der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 496,70 USD zu. Bei 488,11 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 1'296'965 Stück.

Bei 584,70 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Kursplus von 18,70 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 149,24 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 230,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. AMD (Advanced Micro Devices) gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,38 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 11.54 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.69 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 03.11.2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 7,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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