AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochabend schwächer

Um 20:26 Uhr rutschte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 645,32 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'800 Punkten steht. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 633,16 USD. Bei 634,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'957'263 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 658,52 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 2,05 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.03.2026 bei 188,24 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 70,83 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 hat AMD (Advanced Micro Devices) die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent auf 11.54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,64 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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