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07.10.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 637,35 USD.

AMD
540.97 CHF 2.06%
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Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,9 Prozent auf 637,35 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'774 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 633,16 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 634,77 USD. Bisher wurden heute 1'101'088 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.

Am 06.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 658,52 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 3,32 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 188,24 USD. Dieser Wert wurde am 04.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 70,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 11.54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 50,11 Prozent gesteigert.

Am 03.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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