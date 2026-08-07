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07.08.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Abend auf rotes Terrain

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Abend auf rotes Terrain

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 481,85 USD abwärts.

AMD
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Um 20:26 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 481,85 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'739 Punkten notiert. Bei 476,15 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 497,60 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 3'607'989 Aktien.

Am 01.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 584,70 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.09.2025 bei 149,24 USD. Abschläge von 69,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.54 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,61 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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