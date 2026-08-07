AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie musste um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 481,08 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'750 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 479,90 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 497,60 USD. Zuletzt wechselten 1'546'743 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 584,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 17,72 Prozent niedriger. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 149,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 68,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,38 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 11.54 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD umsetzen können.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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