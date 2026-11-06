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06.11.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) steigt am Abend stark
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 10,4 Prozent auf 446,42 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 10,4 Prozent auf 446,42 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'402 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 459,73 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 443,92 USD. Bisher wurden heute 6'269'579 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gehandelt.
Bei 658,52 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 47,51 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2026 Kursverluste bis auf 188,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 57,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 03.11.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,75 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.38 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9.25 Mrd. USD in den Büchern standen.
Voraussichtlich am 02.02.2027 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 8,01 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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