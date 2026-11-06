AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit Kursfeuerwerk

Um 16:28 Uhr ging es für das AMD (Advanced Micro Devices) -Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 11,2 Prozent auf 449,57 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'430 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 459,73 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 443,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'330'749 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 658,52 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 46,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 188,24 USD ab. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 138,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 03.11.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,75 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,68 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.38 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.25 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.02.2027 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 8,01 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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