AMD Aktie 903491 / US0079031078
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06.10.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 644,01 USD.
Um 16:28 Uhr sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 644,01 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'820 Punkten notiert. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie legte bis auf 649,88 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 648,90 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'445'529 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 649,88 USD markierte der Titel am 06.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 0,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 04.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 188,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie mit einem Verlust von 70,77 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7.69 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2026 erfolgen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,64 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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