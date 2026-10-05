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05.10.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Abend

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Abend

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 631,22 USD.

AMD
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Um 20:26 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 631,22 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'778 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 620,00 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 630,71 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'488'157 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.10.2026 auf bis zu 645,45 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 2,25 Prozent Plus fehlen der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 163,14 USD am 04.10.2025. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 74,15 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,38 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,54 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.69 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 03.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AMD (Advanced Micro Devices) einen Gewinn von 7,63 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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