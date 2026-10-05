AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag leichter

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,7 Prozent auf 629,44 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'756 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 620,00 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 630,71 USD. Bisher wurden via NASDAQ 801'135 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 645,45 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,54 Prozent könnte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 163,14 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 74,08 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,38 USD. Im Vorjahresviertel hatte AMD (Advanced Micro Devices) 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.54 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.69 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AMD (Advanced Micro Devices) wird am 03.11.2026 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,63 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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