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03.09.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) zeigt sich am Abend freundlich
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 458,11 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 458,11 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'754 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bei 459,77 USD. Bei 453,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'967'871 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 584,70 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 27,63 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 09.09.2025 Kursverluste bis auf 149,24 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 67,42 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.
Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 1,38 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AMD (Advanced Micro Devices) noch ein Gewinn pro Aktie von 0,54 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) mit einem Umsatz von insgesamt 11.54 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 50,11 Prozent gesteigert.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,63 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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