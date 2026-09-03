AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) verliert am Nachmittag

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 446,41 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'704 Punkten liegt. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 440,59 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 453,01 USD. Bisher wurden via NASDAQ 956'959 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 584,70 USD erreichte der Titel am 01.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie damit 23,65 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 149,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 66,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 11.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 03.11.2026 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,63 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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