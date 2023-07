AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 1,4 Prozent auf 115,56 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 4'451 Punkten notiert. Bei 116,73 USD erreichte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 115,23 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 14'773'082 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 132,82 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 14,93 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,58 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,77 Prozent.

AMD (Advanced Micro Devices) liess sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 1,13 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat AMD (Advanced Micro Devices) im vergangenen Quartal 5'353,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -9,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AMD (Advanced Micro Devices) 5'887,00 USD umsetzen können.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2023 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 2,86 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

