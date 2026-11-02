AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Montagabend im Sinkflug

Das Papier von AMD (Advanced Micro Devices) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 5,7 Prozent auf 475,98 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'566 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ging bis auf 475,32 USD. Bei 510,01 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie belief sich zuletzt auf 3'742'989 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 658,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 04.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 188,24 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 60,45 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) -Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AMD (Advanced Micro Devices) 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 1,38 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent auf 11.54 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.69 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,65 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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