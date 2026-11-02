AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) stabilisiert sich am Nachmittag

Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bewegte sich um 16:28 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 504,72 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'660 Punkten liegt. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie kletterte in der Spitze bis auf 512,82 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 501,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 510,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'078'109 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 658,52 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 23,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 188,24 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.03.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Am 04.08.2026 äusserte sich AMD (Advanced Micro Devices) zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,38 USD gegenüber 0,54 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat AMD (Advanced Micro Devices) 11.54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 7,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie

Aktien von AMD, NVIDIA, Micron & Co. tiefrot: Schwacher PC-Ausblick von Intel belastet Chip-Aktien

S&P 500-Titel AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein AMD (Advanced Micro Devices) -Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Meta-Aktie schwächelt: Aktienverkäufe für knapp 100 Milliarden US-Dollar geplant