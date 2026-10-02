AMD Aktie 903491 / US0079031078
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02.10.2026 20:27:13
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Freitagabend mit Kursplus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von AMD (Advanced Micro Devices) . Zuletzt sprang die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 631,26 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 631,26 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'715 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 645,45 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 636,37 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien beläuft sich auf 2'552'664 Stück.
Bei 645,45 USD markierte der Titel am 02.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 2,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 163,14 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 74,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,38 USD, nach 0,54 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50,11 Prozent auf 11.54 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,63 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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AMD am 02.10.2026
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