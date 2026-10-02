AMD Aktie 903491 / US0079031078
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02.10.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 637,00 USD zu.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,5 Prozent auf 637,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'751 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 642,75 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 636,37 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'313'706 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien.
Am 02.10.2026 markierte das Papier bei 642,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ist somit 0,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 163,14 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 74,39 Prozent sinken.
Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 lud AMD (Advanced Micro Devices) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 11.54 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.69 Mrd. USD umgesetzt.
AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) im Jahr 2026 7,63 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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AMD am 02.10.2026
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