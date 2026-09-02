AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von AMD (Advanced Micro Devices)

Um 20:26 Uhr fiel die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 455,62 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'670 Punkten steht. Bei 452,37 USD markierte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 458,51 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 1'552'754 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.07.2026 bei 584,70 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,33 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,24 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie 67,24 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AMD (Advanced Micro Devices) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 50,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.54 Mrd. USD im Vergleich zu 7.69 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

AMD (Advanced Micro Devices) wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 03.11.2026 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,63 USD je Aktie in den AMD (Advanced Micro Devices) -Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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