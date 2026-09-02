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02.09.2026 16:29:00
AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: Anleger schicken AMD (Advanced Micro Devices) am Mittwochnachmittag ins Minus
Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 456,80 USD abwärts.
Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 456,80 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'671 Punkten notiert. In der Spitze büsste die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 452,37 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 458,51 USD. Bisher wurden via NASDAQ 725'375 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 584,70 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie derzeit noch 28,00 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.09.2025 bei 149,24 USD. Abschläge von 67,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,38 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,54 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.54 Mrd. USD – ein Plus von 50,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AMD (Advanced Micro Devices) 7.69 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 03.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AMD (Advanced Micro Devices) veröffentlicht werden.
Experten taxieren den AMD (Advanced Micro Devices) -Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,63 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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