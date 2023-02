AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 29,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 4'119 Punkten steht.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AMD (Advanced Micro Devices) am 31.01.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,82 Prozent auf 5'599,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4'313,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 02.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,17 USD je AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie.

