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01.10.2026 20:27:13

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend nahe Vortagesschluss

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) am Abend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) hat am Donnerstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 612,16 USD.

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Bei der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liess sich um 20:26 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 612,16 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'668 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sogar auf 619,27 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie bis auf 601,53 USD. Bei 611,76 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'788'446 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien den Besitzer.

Bei 638,83 USD erreichte der Titel am 26.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,36 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.10.2025 bei 160,49 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 73,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem AMD (Advanced Micro Devices) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,38 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.69 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AMD (Advanced Micro Devices) am 03.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AMD (Advanced Micro Devices) ein EPS in Höhe von 7,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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