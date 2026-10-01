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01.10.2026 16:29:00

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) wird am Nachmittag ausgebremst

AMD (Advanced Micro Devices) Aktie News: AMD (Advanced Micro Devices) wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von AMD (Advanced Micro Devices) . Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 607,04 USD.

AMD
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Um 16:28 Uhr rutschte die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 607,04 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'636 Punkten steht. Die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie sank bis auf 602,62 USD. Mit einem Wert von 611,76 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 831'103 AMD (Advanced Micro Devices) -Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2026 auf bis zu 638,83 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie somit 4,98 Prozent niedriger. Am 02.10.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie liegt somit 278,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an AMD (Advanced Micro Devices) -Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AMD (Advanced Micro Devices) am 04.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 50,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.69 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11.54 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2026 terminiert.

In der AMD (Advanced Micro Devices) -Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,63 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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